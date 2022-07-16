Avrupa'da sıcak hava dalgası: Akdeniz ülkeleri orman yangınları ve sıcakla mücadele ediyor
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Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası devam ederken, Portekiz, İspanya ve Fransa'nın güneybatısında binlerce itfaiyeci orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Portekiz'in kuzeyinde, İspanya sınırı yakınlardınaki Foz Coa bölgesinde bir yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu bir pilot hayatını kaybetti.
Fransa'da 11 binden fazla kişinin tahliye edildiği Gironde bölgesi de alevlere teslim oldu.
İspanya'nın güneyinde de Costa del Sol yakınlarında, Mijas tepelerinde yayılan orman yangınları yüzünden 2300 kişi tahliye oldu.
Torremolinos'taki plajda bulunan tatilciler, tepelerden dumanların yükseldiğini ve uçakların alevlerle mücadele ettiğini söyledi.
Bu arada bir görgü tanığı Fransa'nın güneybatısında, Atlantik Okyanusu kıyılarındaki orman yangınlarını "kıyamet gibi" diye tanımladı.
Bu yangın ve Bordeaux'nun hemen güneyinde yayılan alevler yaklaşık 8 bin hektarlık bir alanı yaktı.
Salı gününden bu yana Portekiz'de sıcaklıklar 47 dereceyi bulurken, İspanya'da da 40 dereceyi açtı. İspanyol EFE ajansına göre her iki ülkede sıcak hava yüzünden 300'den fazla kişi öldü.
Portekiz'de hayatını kaybeden bilotun bir Fire Boss amfibi uçağı kullandığı belirtildi.
Portekiz'deki yangınlar ise ülkenin kuzeyinde, Porto kentinin doğusunda. Alevler bu yıl 30 bin hektarlık bir orman alanını yok etti. Bu, 2017'den 100'den fazla kişinin öldüğü yangınlardan sonraki en geniş alan.
Akdeniz'in diğer kısımları da olumsuz etkileniyor. İtalya'a hükümet Po Vadisi'de acil durum ilan etti. Ülkenin en uzun ırmağı bazı yerlerde kurumaya yüz tuttu.
Yunanistan'da Atina'nın 50 kilometre güneybatısındaki Feriza bölgesinde ve Girit'in kuzey kıyısındaki Retimno'da alevlerle mücadele ediliyor. Retimno yakınlarındaki yerdi köy boşaltıldı.
Fas'ın kuzeyinde Larache, Ouezzane, Taza ve Tetuoan bölgelerinde alevler etkili olurken, bazı köyler tahliye edildi. Ksar El Kebir'de bir köy tamamen yok oldu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Avrupa'da sıcak hava dalagası: Akdeniz ülkeleri orman yangınları ve sıcakla mücadele ediyor/avrupa-da-sicak-hava-dalagasi-akdeniz-ulkeleri-orman-yanginlari-ve-sicakla-mucadele-ediyor-3477928
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