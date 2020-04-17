Reuters

Avrupa'da otomobil satışları, koronavirüs nedeniyle devreye alınan tecrit uygulamalarının yarattığı tahribat sonucu Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.8 geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) otomobil satışları Mart'ta 853 bin 77 adede indi.

AB'nin başlıca pazarlarında satışlar düştü. Salgından en ağır etkilenen ülkelerden İtalya'da otomobil satışları Mart'ta

yüzde 85.4 ile en büyük düşüşü kaydetti.

Almanya'da satışlar yüzde 37.7, Fransa'da yüzde 72.2 ve İspanya'da ise yüzde 69.3 geriledi.

Volkswagen Grubu'nun satışları Mart'ta yüzde 43.6 gerilerken, Renault'un ve PSA Group satışları sırasıyla yüzde 63.7 ve yüzde 66.9 düşüş kaydetti.

BMW önceki aylarda Avrupa satışlarında artış kaydeden az sayıdaki üretici arasında yer almıştı. BMW satışları Mart'ta yüzde 39.7 gerilerken rakibi Daimler'in satışları yüzde 40.6 düştü.

Avrupa otomobil satışlarındaki düşüş, Avrupa'daki otomobil şirketlerinin çoğunun salgını sınırlama önlemlerinin bir parçası

olarak Mart ayının ikinci yarısında kapatılmasından kaynaklandı.

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