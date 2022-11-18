Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.
Buna göre, geçen yılın ekim ayında 664 bin 861 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı ayında yüzde 12,2 artarak 745 bin 855'e çıktı. Böylece yeni otomobil satışları yıllık bazda yükselişini art arda üçüncü aya taşıdı.
Geçen yılın eylül döneminde özellikle çip kıtlığı Avrupa'da araç üretimini ve satışlarını düşürmüştü. Bu yılın ekim ayındaki yükseliş geçen yılın baz etkisinden kaynaklandı.
Çip sıkıntısının azalmasına rağmen söz konusu artış, birikimli siparişlerin azalması nedeniyle bir trend dönüşü olarak değerlendirilmiyor. Ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler nedeniyle yeni siparişlerin güçlü olmadığı ifade ediliyor.
Otomobil satışları hala korona virüs salgını öncesi seviyeye ulaşamazken, ağustos, eylül ve ekimdeki artışlar da önceki aylardaki zayıflığı telafi etmeye yetmedi.
EN FAZLA ARAÇ ALMANYA'DA YOLA ÇIKTI
AB ülkeleri arasında otomobil satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 16,8, İtalya’da yüzde 14,8 ve İspanya’da yüzde 11,7 oldu.
AB üyesi 27 ülke arasında eylül ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 208 bin 642, Fransa'da 124 bin 981, İtalya'da 115 bin 827 ve İspanya'da 65 bin 966 yeni otomobil tescil edildi.
AB'de yeni araç tescilleri, Ocak-Ekim 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 düşerek 7 milyon 529 bin 965'e indi.
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