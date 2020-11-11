Avrupa'da Kovid-19 ölümleri 300 bini aştı!

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Avrupa'da COVID-19 nedeniyle Reuters hesaplamalarına göre 300,000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yetkililer yeni bir aşının etkili olduğunun açıklanmasına rağmen kışa girerken ölümlerin ve enfeksiyonların artmaya devam edeceğinden endişe ediyor.

Dünya nüfusunun sadece %10'una sahip olan Avrupa, dünyada koronavirüs nedeniyle yaşanan 1.2 milyon can kaybının neredeyse dörtte birini oluşturuyor ve hatta iyi donanımlı hastaneleri bile koronavirüs salgını dolayısıyla oluşan baskıyı hissediyor.

Avrupa'da bu yılın başlarında geniş çaplı tecrit önlemleriyle salgın üzerinde kontrol sağlandıktan sonra, yazdan bu yana vaka sayıları arttı. Hükümetler hastalığın yayılmasına aracı olan sosyal ilişkileri sınırlamak için ikinci bir dizi kısıtlama talimatı verdi. Avrupa toplamda 12.8 milyon vaka bildirilirken koronavirüs nedeniyle yaklaşık 300,114 kişi hayatını kaybetti.

Geçen hafta, bir önceki haftaya göre %10 artışla günde 280,000 vaka görüldü ve bu, küresel olarak bildirilen tüm yeni enfeksiyonların yarısından fazlasını oluşturdu.