Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti

01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya genelinde 44 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan Kovid-19, yaklaşık 900 bin kişiye bulaştı.
Salgının en çok etkili olduğu Avrupa'da virüs bulaşan kişi sayısı 440 bini geçti, ölü sayısı 31 binin üzerine çıktı.
Avrupa'da Türklerin yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre ve Avusturya'da da virüs kaynaklı ölümler oldu.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya'da 2 Türk'ün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Ceyhun, ülkede 300 bine yakın Türk'ün yaşadığını belirterek özellikle Kovid-19 nedeniyle tedavi gören ya da test sonucu bekleyen vatandaşlarla düzenli görüştüklerini ifade etti.
Hastalarla görüşmenin, bu kişilerin morallerini yüksek tutma ve kendilerini yalnız hissetmemeleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Ceyhun, Türkiye'nin her şart ve koşulda vatandaşlarının yanında olduğunu yineledi.
Ceyhun, "Bu zor günlerde bir yetkilinin vatandaşlarını arayarak destek olması, bu insanlara ciddi anlamda güç veriyor. Psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmelerine neden oluyor. Bu tür hastalıklarda ruh halinizin güçlü olması çok önemli." diye konuştu.
- En çok can kaybı Fransa'da
Fransa'da ise 40 Türk virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
İngiltere'de, en son Kahramanmaraşlı bir vatandaşın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle vefat eden Türklerin sayısı 6 oldu.
Hollanda'da 1'i dün olmak üzere, toplam 21 Türk yaşamını yitirdi.
Almanya'da en son dün 4 olmak üzere, toplam 20 Türk hayatını kaybetti.
Belçika'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 4 Şubat'tan bu yana toplam 10 Türk vefat etti.
Kovid-19, İsviçre'de 3, İsveç'te ise 6 Türk'ün ölümüne neden oldu.
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