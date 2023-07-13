Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Rekor sıcaklıklar yaşanabilir!
Türkiye'de de hissedilen sıcak hava dalgası, Avrupa'da da etkisini gösteriyor. Kavurucu sıcaklar sebebiyle bazı bölgelerde rekor sıcaklıkların yaşanacağını tahmin ediliyor
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Türkiye genelinde uzmanlar, özellikle bugün ve yarın yaşanacak sıcak havaya dikket çekerken, Avrupa genelinde de kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor.
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BBC'de yer alan habere göre, sıcak hava dalgası sebebiyle İspanya, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye'de sıcaklar 40 dereceyi aşabilir. İtalya'da Floransa ve Roma'nın içlerinde olduğu on şehirde kırmızo alarm verildi, buralarda sıcaklığın 48.8 dereceye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
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İspanya'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası sebebiyle bazı bölgelerde sıcaklık 43 dereceye ulaştı. Başkent Madrid dahil ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık 40 dereceye ulaştığı için turuncu alarm verilirken 43 dereceyi gören Teruel, Zaragoza ve Albacete eyaletlerinde kırmızı alarm verildi.
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Yunanistan da aşırı sıcaklara yönelik tedbirler aldı. Yunanistan Çalışma Bakanlığı, özellikle öğle saatlerinde çalışılmaması tavsiyesinde bulunurken, ağır koşullarda çalışanlar için işlerin yavaşlatılması istendi.
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"EN SICAK HAFTA"
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), hafta başında yayınladığı raporunda Temmuz ayının ilk haftasının dünya genelinde 'en sıcak hafta' olduğunu duyurdu. WMO, deniz yüzeyi sıcaklıklarının ayrıca yüksek olduğunu ve Antarktika'da 'eşi görülmemiş' oranda deniz buzullarının eridiğini belirtti.
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WMO İklim Hizmetleri Direktörü Prof. Christopher Hewitt, hava olayı El Nino'nun daha başlangıcında bu tür olağanüstü sıcaklıklar kaydedildiğini vurgulayarak "Bilinmeyen bir dönemdeyiz ve El Nino daha da geliştikçe daha fazla rekor bekleyebiliriz ve bu etkiler, 2024'e kadar uzayacaktır. Bu, gezegen için endişe verici bir haber" dedi.
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61 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Diğer yandan, yapılan son araştırmaya göre Avrupa'ad rekor seviyelerdeki sıcaklıkların yaşandığı 2022 yazında sıcak hava sebebiyle 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.