Danimarka'dan kritik COVID-19 önerisi

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Danimarka, yakında Avrupa'da COVID-19'u pandemi saymayacak ilk ülke olabilir.

Danimarka Epidemi Komisyonu, COVID-19'un artık "sosyal açıdan kritik bir hastalık" olarak sınıflandırılmaması gerektiğini ve neredeyse tüm kısıtlamaların kaldırılmasını tavsiye etti.

Bu tavsiyenin onaylanıp onaylanmayacağı ise bakanlık yetkililerinin kararı sonrası netleşecek.

DANİMARKA'DA COVID-19 VAKALARI

Ülkede bugüne kadar 1.48 milyon kişi COVID-19'a yakalandı. Son 24 saatte ise 46 bin 500 vaka görüldü.

1 gün içerisinde hayatını kaybeden sayısı 14 olurken, toplam 3635 kişi yaşamını yitirdi.

Danimarka'da kararın aksine vaka sayılarında düşüş trendinde bir tablo görünmüyor ancak ölümler oldukça düşmüş durumda. Our World in Data verilerine göre ise aşıları tamamlanan yüzdesi %80.8 ile Danimarka, en yüksek Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.