Avrupa'da hibritler dizelleri solladı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2021 yılında yakıt türlerine göre yeni otomobil satış verilerini içeren çalışmasını yayımladı.
Buna göre, 2021'de AB ülkelerinde satılan otomobillerin yüzde 40'ı benzin, yüzde 19,6'sı dizel, yüzde 19,6'sı hibrit, yüzde 9,1'i elektrik (BEV), yüzde 8,9'u fişli hibrit (PHEV), yüzde 2,3'ü diğer alternatif yakıt ve yüzde 0,4'ü doğal gazlı oldu.
AB ülkelerinde 2020 yılında toplam 4 milyon 724 bin 417 adet olan benzinli otomobil satışları 2021'de yüzde 17,8 düşerek 3 milyon 885 bin 432'ye indi.
Benzer biçimde, dizel otomobillerin satışı 2020'deki 2 milyon 776 bin 665 seviyesinden yüzde 31,5 azalarak 2021'de 1 milyon 901 bin 191'e düştü.
Hibrit otomobillerin 2020 yılındaki 1 milyon 184 bin 526 adetlik satışı ise 2021 yılında yüzde 60,5 artarak 1 milyon 901 bin 239'u buldu.
Fişli hibrit araçların (PHEV) 2020 yılında 507 bin 917 olan satışları da 2021 yılında yüzde 70,7 artarak 867 bin 92'ye ulaştı.
Elektrikli otomobillerin (BEV) satışı 2020'de 538 bin 734 adet iken yüzde 63,1 artışla 2021'de 878 bin 432'ye çıktı.
Böylece, elektrikli ve hibrit ve fişli hibrit araçların toplam satışlardaki payı 2020’deki yüzde 22,4 seviyesinden 2021'de yüzde 37,6'ya çıktı.
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