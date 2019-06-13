Hollanda'da, mart ayının son haftasında, Haarlem Geel-Wit ve Hoofddorp UNO takımları arasında oynanan amatör küme maçında kavga çıktı. 34 yaşındaki yan hakem, bayrağını fırlatarak futbolcuların arasına daldı.

BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Geel-Wit kulübünün üyesi olduğu ortaya çıkan yan hakem, rakip takımın kalecisinin kafasına arkadan sert bir şekilde vurarak onu yere düşürdü. 24 yaşındaki kaleci, aldığı darbe nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi.

3 YIL SAHALARDAN MEN CEZASI

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) Disiplin Kurulu, yaptığı soruşturma sonucunda yan hakemin 3 yıl boyunca sahalardan uzaklaştırılmasına karar verdi. Yan hakemin, fiziksel şiddet ve saldırı suçlamasıyla ağustos ayında da hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi. Yan hakem maçtan sonra gözaltına alınmış ancak sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.