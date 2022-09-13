35 bin gence, Avrupa'da geçerli ücretsiz tren bileti verilecek.

AB, 2018'den beri gençlere bu şekilde Avrupa'da geçerli 165 bin tren bileti dağıttı. Bu sene de uygulanacak olan bu uygulamaya şimdiden çok fazla talep var. İşte detaylar...
BAŞVURU TARİHLERİ
Biletleri kazanmak için 11 Ekim öğle saatinde internetteki "Avrupa Gençlik Portalı" üzerinden başvurular açılacak. Başvurular 25 Ekim öğle saatine kadar alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Biletlere sahip olabilmek için 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2004 arasında doğmuş olmanız gerekmektedir. Verilecek olan biletleri kazanmak için 5 kısa soru ile 1 yedek sorunun cevaplanması gerekiyor.
Başvuru yapan kişinin koduyla 3 arkadaşı daha başvuruda bulunabilecek. Böylece 4 arkadaş birlikte gezme şansı yakalayabilecek.
Biletler 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasında en fazla 30 gün kullanılabilecek.
TÜRKİYE'DEN DE BAŞVURULABİLECEK
Erasmus+ programı içinde yer alan AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan vatandaşı 18 yaşındaki gençlerin bilet kazanma şansı bulunuyor.
Gelecek yılın ilk yarısında 18 yaşına girecek gençler ise Mart 2023'te ücretsiz tren bileti için başvuru yapabilecek. Bu başvuru döneminde de 35 bin ilave tren bileti dağıtılacak.
Tren bileti kazananlar buna ek olarak Avrupa'da toplu taşıma, kültürel faaliyetler, konaklama, yeme içme ve spor faaliyetleri gibi alanlarda 40 binden fazla indirim imkanı sunan bir indirim kartı da elde edecek.
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