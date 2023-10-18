Avrupa'da Filistin'e destek veren futbolcular kadro dışı bırakılıyor

Atal, sosyal medya hesabından Yahudilerin hedef alındığı, başka birisinin konuşma yaptığı bir video paylaşmış, bu paylaşım Fransa'da tepki görmüştü. Nice, daha sonra paylaşımını silmesine rağmen futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.