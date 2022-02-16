Avrupa'da doğalgaz fiyatı düşüşe geçti

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Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin geri dönmeye başladığını duyurması sonrası düşüşe geçti.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı yüzde 15 geriledi.

Dün 83,60 Euro'ya kadar yükselen mart vadeli doğalgaz kontratları, günü 80,77 Euro seviyesinde tamamladı. Doğalgaz fiyatı, bugün dünün kapanışına göre yüzde 15 düşüşle 68,50 Euro'dan işlem gördü.

Avrupa, tükettiği doğalgazın yaklaşık yüzde 40'ını, bir başka deyişle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor. Rusya ise gazını kıtaya ağırlıklı olarak Belarus ve Polonya üzerinden geçen Yamal-Avrupa, Baltık Denizi'ni kullanan Kuzey Akım boru hatları ve Ukrayna üzerinden gönderiyor.

AB Komisyonu yetkilileri, üye ülkelerin gaz ithalatının yüzde 40'ını Rusya'nın, yüzde 38-39'unu Norveç'in karşıladığını belirtiyor.