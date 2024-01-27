Avrupa'da dikkat çeken ara transferler!
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Avrupa kulüpleri de kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. İşte 2023/2024 sezonu kış transfer döneminde Avrupa'da resmen açıklanan transferler...
- 1
Kalvin Phillips (Orta saha) | Manchester City → West Ham
- 2
Leander Dendoncker (Ön libero) | Aston Villa (İngiltere) → Napoli (İtalya)
- 3
Nelson Abbey (Stoper) | Reading (İngiltere) → Olympiakos (Yunanistan)
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- 4
Claudio Echeverri (Orta saha) | River Plate → Man. City
- 5
Gabriel Moscardo (Orta saha) | Corinthians → PSG
- 6
Horațiu Moldovan (Kaleci) | FC Rapid Yeni → Atletico Madrid
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- 7
Souleymane Doumbia (Sol bek) | Angers → Standard Liege
- 8
Yerson Mosquera (Stoper) | Wolverhampton → Villarreal
- 9
Elayis Tavşan (Kanat) Nijmegen → Hellas Verona
-
- 10
Vitor Hugo (Stoper) | Bahia (Brezilya) → Panathinaikos (Yunanistan)
- 11
Tiago Djalo (Stoper) | Lille (Fransa) → Juventus (İtalya)
- 12
Valentin Barco (Sol kanat) Boca Juniors (Arjantin) → Brighton & Hove Albion (İngiltere)
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- 13
Andre Horta (Orta saha) | Braga (Portekiz) → Olympiakos (Yunanistan)
- 14
Chiquinho (Orta saha) | Benfica (Portekiz) → Olympiakos (Yunanistan)
- 15
Cyril Ngonge (Forvet) | Hellas Verona → Napoli (İtalya)
-
- 16
David Datro Fofana (Santrfor) | Chelsea → Burnley (İngiltere)
- 17
Eljif Elmas (Orta saha) | Napoli (İtalya) → RB Leipzig (Almanya)
- 18
Eric Bailly (Stoper) | Beşiktaş → Villarreal (İspanya)
-
- 19
Eric Dier (Stoper) | Tottenham (İngiltere) → Bayern Münih (Almanya)
- 20
Fabio Carvalho (Orta saha) | Liverpool → Hull City (İngiltere)
- 21
Fran Navarro (Santrfor) | Porto (Portekiz) → Olimpiakos (Yunanistan)
-
- 22
Gelson Martins (Sağ kanat) | Monaco (Fransa) → Olimpiakos (Yunanistan)
- 23
Gift Orban (Forvet) | Gent (Belçika) → Lyon (Fransa)
- 24
Gonçalo Guedes (Sol kanat) | Villarreal → Wolverhampton
-
- 25
Hamed Traore (10 numara) | Bournemouth (İngiltere) → Napoli (İtalya)
- 26
Jadon Sancho (orta saha) | M. United (İngiltere) → B. Dortmund (Almanya)
- 27
Jordan Henderson (Orta Saha) | Al Ettifaq (Suudi Arabistan) → Ajax (Hollanda)
-
- 28
Lucas Beraldo (Stoper) | Sao Paulo (Brezilya) → PSG (Fransa)
- 29
Mohamed Seck (Stoper) | Pro Vercelli → Roma (İtalya)
- 30
Nino (Stoper) | Fluminense (Brezilya) → Zenit (Rusya)
-
- 31
Ivan Perisic (Sol kanat) | Tottenham (İngiltere) → Hajduk Split (Hırvatistan)
- 32
Radu Dragusin (Stoper) Genoa (İtalya) → Tottenham (İngiltere)
- 33
Sheraldo Becker (Forvet) | Union Berlin (Almanya) → Real Sociedad (İspanya)
-
- 34
Attila Szalai (Stoper) | Hoffenheim → Freiburg (Almanya)
- 35
Tajon Buchanan (Sağ bek) | Club Brugge (Belçika) → Inter (İtalya)
- 36
Timo Werner (Santrfor) | Chelsea → Tottenham (İngiltere)
-
- 37
Anastasios Bakasetas (10 numara) | Trabzonspor → Panathinaikos (Yunanistan)