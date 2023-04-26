Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İngiltere

Avrupa'da devlerin harcamalar boşa gitmedi

Avrupa'nın 5 büyük liginin önde gelen kulüpleri yaptıkları yatırımların karşılığını aldı. Sezona dev bütçelerle giren takımlar ipi önde göğüslemeye hazırlanıyor.

Giriş: 26.04.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa'da devlerin harcamalar boşa gitmedi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Avrupa'da futbol sezonunun bitmesine kısa süre kaldı.

TRT Spor'un haberine göre; Avrupa'nın 5 büyük ligindeki zirve mücadelesi, yıldızlara yapılan harcamalarının boşa gitmediğini göz önüne seriyor.

İngiltere Ligi'nin zirvesinde bulunan iki takım; Arsenal ve Manchester City'nin kadro değeri 2 milyar avroya yaklaşıyor.

Arsenal'in kadrosundaki oyuncuların bonservis değerleri 890 milyon avroya, Manchester City'nin ise 1 milyar 100 milyon avroya ulaşıyor.

İspanya'da lig lideri Barcelona, 767 milyon avroluk bonservis bedelli oyunculardan kurulu. İkinci sıradaki Real Madrid'in ise 861 milyon avroluk piyasa değeri bulunuyor.

İtalya Ligi'nde açık ara zirvede bulunan Napoli, kadro değeri ile de lider durumda. Spalettinin öğrencileri yaklaşık 650 milyon avro bonservis bedeline sahip.

Almanya'da kızışan şampiyonluk yarışında Bayern Münih ve Borissia Dortmund başı çekiyor.

Münih ekibi, toplam değerleri 980 milyon avroya ulaşan oyunculardan oluşuyor. Dortmund'un oyuncuları ise 550 milyon avroluk piyasa bedeline sahip.

Fransa'da da durum farklı değil. Lider Paris Saint German ile diğer takımlar arasında kadro değeri açısından derin bir uçurum var.

Paris ekibi, 883 milyon avro değeri olan oyunculara sahip. Bu bedel, lideri takip eden 3 ekibin toplam değerinin üzerinde.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil ile minibüs çarpıştı! Araç ikiye bölündü
Otomobil ile minibüs çarpıştı! Araç ikiye bölündü
Fotojenik değilseniz sebebi bunlar olabilir
Fotojenik değilseniz sebebi bunlar olabilir
5 Temmuz hangi burç?
5 Temmuz hangi burç?
4 Temmuz hangi burç?
4 Temmuz hangi burç?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.