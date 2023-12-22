Avrupa'da dev maçlar haftası!

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Trendyol Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A, bu hafta sonu dev müsabakalara sahne olacak. Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelecek. Kadıköy’de 24 Aralık Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler, 43 puan ve averajla zirvede bulunuyor. Aynı puana sahip sarı-kırmızılılar ise ikinci basamakta yer alıyor.

PREMİER LİG'DE LİDERLİK İÇİN KRİTİK MÜCADELE

İngiltere Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Liverpool ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Anfield Stadı’nda oynanacak 18. hafta müsabakası yarın TSİ 20.30'da başlayacak. Bu sezon lige iddialı bir başlangıç yapan Arsenal, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Geçen hafta Manchester United ile berabere kalmasının ardından liderliği Arsenal’a kaptıran Liverpool ise 38 puanla ikinci basamakta bulunuyor.

TOTTENHAM, EVERTON'U KONUK EDECEK

Premier Lig’in 18. haftasında Tottenham, Everton’u konuk edecek. Tottenham Hotspur Stadı’nda yapılacak müsabaka TSİ 18.00’da başlayacak. Ligde zirve takibini sürdüren Tottenham, 17 hafta sonunda topladığı 33 puanla 5. sırada bulunuyor. Sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bu sezon 10 puan silme cezası alan Everton ise ligde elde ettiği 16 puanla 16. basamakta yer alıyor.

ATLETİCO MADRİD, ERTELEME MAÇINDA SEVİLLA İLE KARŞILAŞACAK

İspanya La Liga'da 4. hafta erteleme maçında Atletico Madrid ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Metropolitano Stadı'nda oynanacak müsabaka yarın TSİ 18.15'te başlayacak. Karşılaşma öncesi ligde 35 puan toplayan Atletico Madrid, 4. basamakta yer alıyor. Sevilla ise 16 puanla 14. sırada bulunuyor.

SERİE A'DA ROMA İLE NAPOLİ KARŞI KARŞIYA GELECEK

İtalya Serie A'nın 17. haftasında ise Roma - Napoli karşılaşması oynanacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maç yarın TSİ 22.45'te başlayacak. Ligde geride kalan 16 haftada 27 puan elde eden Napoli, 5. basamakta bulunuyor. 25 puanlı Roma ise 8. sırada yer alıyor.