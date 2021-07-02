Avrupa'da vaka sayısı artıyor!

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İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 989 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 828 bin 463'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 22 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 162'ye yükseldi.

İngiltere’de 29 Ocak'ta 28 bin 910 vakanın kayıtlara geçmesinden bu yana günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 44 milyon 860 bin 978 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 33 milyon 48 bin 199 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

JOHNSON, 19 TEMMUZ İÇİN İYİMSER

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı bir açıklamada, 19 Temmuz'da Covid-19 kısıtlamalarının sona ermesi konusunda "iyimser" olduğunu ancak "bazı ek önlemlerin" alınması gerekebileceğini belirtti. Johnson ayrıca, iki doz aşı olmanın yurtdışı seyahatleri için "kurtarıcı" olabileceğini de sözlerine ekledi.

ŞUBAT AYINDAN BU YANA HAFTALIK VAKA SAYISI EN YÜKSEK SEVİYEDE

İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) Covid-19'a ilişkin verileri toplayan uygulaması Test ve Takip sistemine göre, haftalık Covid-19 vakalarının Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. Uygulamadan alınan rakamlara göre, 23 Haziran'a kadar olan bir haftalık sürede 79 bin 248 vakanın tespit edildiği, bu oranın bir önceki haftaya göre yüzde 43 daha yüksek olduğu kaydedildi.

NHS Test ve Takip uygulaması, ülkede haftalık Covid-19 vakalarının 17 Şubat haftasından bu yana en yüksek seviyede olduğunu ortaya koydu. Uygulamaya göre ayrıca 23 Haziran haftasında 10 bin 289 kişinin karantina otellerinde kaldığı belirtildi.

FRANSA'DA VAKALAR ARTIYOR

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 664 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 664 artışla 5 milyon 775 bin 965'e, 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 140'a yükseldi.

Ülkede önceki gün 2 bin 314, dün ise 2 bin 457 vaka tespit edilmişti.

Hastanelerde 1162'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 232 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 34 milyon 103 bin 180'e ulaştı, bunlardan 23 milyon 270 bin 971'ine ikinci doz uygulandı.

İTALYA'DA SON 24 SAATTE 882 VAKA

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 882 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 188 bin 474 testte 882 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 260 bin 788'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 49 bin 358 olarak kaydedildi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artarak 127 bin 587'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1941 artışla 4 milyon 83 bin 843'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 51 milyon 730 bin 983 oldu. Aşılananların 18 milyon 848 bin 224'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.