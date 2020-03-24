24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, Avrupa'da bugüne kadar toplam 26 Türk vatandaşı da yaşamını yitirdi.
Güncel verilere göre, koronavirüs nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Avrupa'da, 11 bine yakın kişi hayatını kaybetti.
Türklerin yoğunlukla yaşadığı Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra Avusturya ve Belçika'da da virüs kaynaklı ölümler yaşandı.
AVUSTURYA'DA 28 YAŞINDA EN GENÇ ÖLÜM
Avusturya’nın Linz kentinde, yaklaşık 14 yıldır böbrek ve şeker hastalıkları nedeniyle tedavi gören 28 yaşındaki Y.A, geçen pazar günü virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
EN YÜKSEK CAN KAYBI FRANSA'DA
AA muhabirinin farklı kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Fransa’da 5-24 Mart tarihlerinde koronavirüs nedeniyle 60 yaş üstünde 11 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Bu kişilerin, Paris ve Strazburg bölgelerinde ikamet ettikleri belirtildi.
Daha önce de Kovid-19’dan 64 yaşındaki bir Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle Fransa’da yaşamını yitiren toplam vatandaş sayısı 12 oldu.
ALMANYA'DA 3 KİŞİ
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle 3 Türk hayatını kaybetti. Yerel makamlardan alınan bilgiye göre Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan 81 yaşındaki F.A, 80 yaşındaki R.Y. ve 81 yaşındaki M.P. koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
HOLLANDA'DA 6 TÜRK VEFAT ETTİ
Virüsün Hollanda’da görüldüğü 27 Şubat’tan bu yana 6 Türk öldü.
Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 66 yaşındaki N.Y, 82 yaşındaki S.A. ve 71 yaşındaki Ş.Ş.Ş’nin virüs nedeniyle hayatlarını kaybettiğini ve definlerin bu ülkede yapılacağını söyledi.
Dişli ayrıca, Kovid-19 nedeniyle vefat eden 70 yaşındaki A.K, 80 yaşındaki H.Ç. ve 69 yaşındaki Y.H’nin cenazelerinin de Türkiye’ye gönderileceği bilgisini paylaştı.
BELÇİKA'DA 3 TÜRK
Belçika’da Türk kökenli 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat, Flaman bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Erzincanlı bir vatandaşın hastanede Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini açıkladı.
Öte yandan, Belçika’nın Genk şehrinde yaşayan 74 yaşındaki İ. O’nun da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Belçika'da ikamet eden ve ismi açıklanmayan bir Türk vatandaşının daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
İNGİLTERE
İngiltere'nin başkenti Londra’da yaşayan H.E, koronavirüs nedeniyle geçen hafta hayatını kaybetti. 55 yaşındaki H.E’nin astım hastası olduğu belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!