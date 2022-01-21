Avusturya zorunlu aşı yasasını onayladı

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Avusturya hükümeti şubat ayından itibaren 18 yaşındaki herkes için koronavirüs aşısının

zorunlu hale getirilecek yasa tasarısını onayladı.

Avusturya parlamentosu, Avrupa'da bir ilki gerçekleştirerek, 1 Şubat'tan itibaren 18 yaş üstündeki herkes için zorunlu aşı gerektiren yasayı onayladı.

Zorunlu aşı yasası, 18 yaşından büyük herkes için geçerli olacak. Tıbbi gerekçelerle aşı yaptıramayanlar, hamile kadınlar ve geçmiş 6 ayda koronavirüse yakalananlar muaf tutulacak.

3 BİN 600 EURO'YA KADAR CEZA

1 Şubat'ta yürürlüğe girecek yasa kapsamında yetkililer 15 Mart'a kadar kontrol yapmayacak. Ancak daha sonra yapılan kontrollerde aşılanmamış kişiler yaklaşık 600 euro ile 3 bine 600 euro arasında para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

İlerleyen günlerde aşılama oranı halen yeterli olmazsa, yetkililerin 3 bin 600 Euro'ya kadar

ceza verebileceği belirtildi.

Zorunlu aşı uygulamasının Ocak 2024'e kadar devam etmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein, "Tüm uzmanlar önümüzdeki sonbahara kadar toplumda yüksek bir bağışıklığa ulaşılacağını düşünüyor. Zorunlu aşı uygulamasıyla aşılama oranlarında önemli oranda bir artış göreceğiz" dedi.

Ülkede şu an nüfusun yüzde 71.8'i aşılanmış durumda.