Avrupa'da aşırı sıcaklar: Fransa'da bazı açık hava etkinlikleri yasaklandı
Aşırı sıcak hava dalgası Batı Avrupa'da bu hafta etkisini artırdı. Fransa'nın bazı bölgelerinde sıcak havanın sağlığı olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle açık havada yapılacak etkinlikler yasaklandı. İngiltere'de de bu hafta yılın en sıcak günü kaydedildi.
2022 yazının ilk sıcak hava dalgası Batı Avrupa'da etkili olurken Fransa'nın bazı bölgelerinde açık hava etkinlikleri yasaklandı.
Konserler dahil kalabalıkların bir araya geleceği her türlü açık hava etkinliği, Bordeaux şehrinin bazı bölgelerinde yasaklandı.
Perşembe günü Fransa'nın bazı bölgelerinde 40 derece sıcaklık ölçüldü. Cumartesi günü sıcaklık daha da arttı. Cumartesi günü hava sıcaklığının daha da yükseleceği konusunda uyarılar sonrası, Bordeaux Belediyesi bu kararı aldı.
Uzmanlar, küresel ısınmanın bir sonucu olarak bu tip sıcak hava dalgalarının daha sık görülmeye başladığını ve daha uzun sürdüğünü söylüyor.
Bu hafta gelen sıcak hava dalgası İngiltere, İspanya ve İtalya'da da etkili oldu. Sıcaklıkların bu hafta da sürmesi bekleniyor.
Bordeaux'nun Gironde bölgesinde açık hava etkinlikleri Cuma gününden "sıcak hava dalgası bitene kadar" yasaklandı. Klimaların çalışmadığı kapalı alan etkinlikleri de yasaklandı. Yetkililer "Şu an herkesin sağlığı risk altında" açıklaması yaptı.
Fransız İçişleri Bakanlığı da halka "son derece dikkatli olmaya ve sıcak havaya çıkmama" çağrısında bulundu.
Devletin meteoroloji dairesi Meteo France, bunun ülkede görülen en erken sıcak hava dalgası olduğunu, Kuzey Afrika'dan gelen havanın bunda etkili olduğunu açıkladı.
Paris'te de hafta sonu hava sıcaklığının 39 dereceye ulaşabileceğini belirten uzmanlar, ciddi şekilde azalan yağışların orman yangınlarına da yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Klimaların ve vantilatörlerin de yüksek oranda çalıştırılması sonucu Fransa'nın komşu ülkelerden elektrik satın alabileceği belirtiliyor.
İspanya da bu yıl, bu yüzyılın başından bu yana en sıcak Mayıs ayı yaşandı. Bu hafta sonu da hava sıcaklığı 43 dereceye kadar çıktı.
Katalonya bölgesinde, biri 20 bin hektara kadar ulaşan birden fazla orman yangını çıktı. Yangınların tümü şu an için kontrol altına alındı.
İngiltere'nin güneyinde de hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükseldi. Londra'da için Cuma günü üçüncü seviye sıcak hava uyarısı yapıldı.
Aşırı sıcaklar Avrupa'yla sınırlı kalmadı. ABD'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bazı bölgelerde halka hafta sonu evde kalma çağrısı yapıldı. Hindistan'da da Delhi'de bugüne kadar 25 gün hava sıcaklıkları 42 derece ve üzerini gördü.
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Avrupa'da aşırı sıcaklar: Fransa'da bazı açık hava etkinlikleri yasaklandı/avrupa-da-asiri-sicaklar-fransa-da-bazi-acik-hava-etkinlikleri-yasaklandi-3470847
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