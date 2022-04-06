Avrupa borsalarında negatif gün

Güne düşüşle başlayan Avrupa borsalarında kayıplar derinleşti. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 azalışla 462 başladığı günde yüzde 2.2 düşüşle 450 puana geriledi, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2.38 düşüşle 14.080 puand.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.500 bandında seyrederken puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2.6 değer kaybıyla 6.474 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2 azalışla 8.447 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,58 düşüşle 24.315 puanda bulunuyor.

Düşüş eğilimini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan euro/dolar paritesi 1.09 altını test etti.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin fiyatlamalara yön veren temel risk unsuru olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağı beklentilerinin risk algısını arttırdığını söyledi.

Bu durumun enflasyonist endişeleri de beslemeye devam ettiğini ifade eden analistler, merkez bankaları cephesinde dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "şahin" açıklamalarla tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını kaydetti.

ABD Borsaları da güne kayıpla başlarken Nasdaq vadelileri yüzde 2, S&P 500 vadelileri 1.2 düşüşte.

Analistler, bugün açıklanacak Fed'in 15-16 Mart'ta düzenlenen toplantısına ait tutanaklarda, mayıs ayı toplantısında faiz artırımları ve bilanço küçültme konusunda izlenecek yola dair ipuçlarının aranacağını bildirdi.

Piyasada, Fed'in yüzde 80 ihtimalle mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu olasılığın artması ile piyasalardaki oynaklığın hızlanabileceğini ifade etti