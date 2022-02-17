Avrupa borsalarında karışık seyir

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 468 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,32 yükselişle 15.419 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.596 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kazancıyla 7.010 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 8.743 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,26 düşüşle 26.898 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,2'lik değer kazancıyla 1,1376 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışı pay piyasalarına yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin Rusya konusunda bugün Brüksel'de yapacağı gayriresmi toplantının takip edileceğini kaydetti.

Para politikaları tarafında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl içinde faiz artırımına gitmesinin mümkün olduğunu belirten banka üyeleri arasına Martins Kazaks'ın da eklendiğini anımsatan analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamaların öneminin arttığını söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.