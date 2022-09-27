Avrupa borsaları yükselişte

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarak 391,4 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 yükselerek 12.348 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.047 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 5.812 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 primle 21.402 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 7.567 puanda bulunuyor.
euro/dolar paritesi dün 0,9554 ile 20 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 0,9670'ten işlem görüyor.
Öte yandan İngiltere'de hükümetin ekonomiyi canlandırma amacıyla 1972'den bu yana en kapsamlı vergi indirimlerini açıklamasının ardından dün 1,0348 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gören sterlin/dolar paritesi, bugün yüzde 1,2 yükselişle 1,0810 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun küresel çapta risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.
Döviz piyasasında dün sterlin öncülüğünde yaşanan hareketliliğin bugün sakinleştiğine işaret eden analistler, oynaklığın bir müddet daha sürebileceğini kaydetti.
Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) gelebilecek açıklamalara da duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.
Vergi indirimi uygulamasının enflasyonist baskıları artıracağı beklentileriyle para piyasalarında BoE'nin acil toplanacağı ve faizleri kasıma kadar 200 baz puan artıracağı fiyatlanmaya başlamıştı.
Bu gelişmeler karşısında BoE dün bir açıklama yaparak, bir sonraki planlanmış toplantıda hükümetin açıklamalarının değerlendirmesinin yapılacağını, orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt edilmeyeceğini bildirmişti.
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