Avrupa borsaları yükselişte

AA

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 artarak 443,1 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,26 yükselerek 13.852 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 7.540 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 8.458 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 artışla 6.582 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 primle 23.026 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, aşağı yönlü hareketini art arda 3'üncü işlem gününe taşıyarak 1,0134 ile yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, dün ABD ve Asya'da açıklanan verilerin ekonomilerin yavaşladığına ilişkin endişeleri körüklediğini, ancak Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında daha temkinli ilerleyeceği beklentilerinin küresel çapta risk iştahını dengelediğini söyledi.

Avrupa özelinde ise devam eden enerji arzına ilişkin problemlere tedarik zincirine yönelik endişelerin de eklendiğini belirten analistler, bu durumun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadelede esnekliğini azalttığını ifade etti.

Analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündemiyle piyasalarda oynaklığın artabileceğini vurgulayarak, Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de sanayi üretiminin takip edileceğini kaydetti.