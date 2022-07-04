Avrupa borsaları yükselişte

AA

Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,87 artışla 410,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazancıyla 12.884 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 yükselişle 7.238 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 artışla 5.982 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,84 değer kazancıyla 21.353 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,54 primle 8.220 puanda bulunuyor.

Cuma günü, günü yüzde 0,6 azalışla 1,0417 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,0436 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikilemi arasında kalan pay piyasalarının yön arayışının sürdüğünü söyledi.

Avro Bölgesi'nde cuma günü açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 8,6 artışla rekor tazelediğini anımsatan analistler, bölgede artan resesyon endişesinin de oynaklığı artırdığını kaydetti.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin temmuzda 25 baz puanlık faiz artışı planladığını belirtse de 50 baz puanlık faiz artışının masada olmasını isteyen üyelerin sayısı çoğalmaya devam etti.

Analistler, bugün Avrupa'da yatırımcı güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, mayısta Almanya'nın dış ticaret fazlası 1 milyar avro ile beklentilerin altında kaldı.