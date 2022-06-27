Avrupa borsaları yükselişte

Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,93 artışla 416,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,23 değer kazancıyla 13.279 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 yükselişle 7.259 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 artışla 6.124 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,57 değer kazancıyla 22.245 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 primle 8.275 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0571 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisiyle pay piyasalarında cuma günkü pozitif seyrin yeni haftaya da taşındığını belirtti.

Bu hafta bölgede enflasyon verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Haber Görseli: AA