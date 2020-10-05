Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,81 yükselerek 365,63 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 artarak 4.871,87 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 değer kazanarak 19.265,51 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,10 yükselişle 12.828,31 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69’luk artışla 5.942,94 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.30 itibarıyla yüzde 0,6’lık yükselişle 1,179 seviyelerinde işlem gördü.