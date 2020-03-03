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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

03.03.2020 - 22:11 | Güncelleme: ABONE OL
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı
AA

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

- Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesiyle günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,37 yükselerek, 381,13 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 artarak 5.393,17 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,43 değer kazanarak, 21.748,20 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,08 yükselişle 11.985,39 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,95'lik artışla 6.718,20 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.10 itibarıyla yüzde 0,26'lık yükselişle 1,116 seviyelerinde işlem gördü.

 

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