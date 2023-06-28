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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı

Giriş: 28.06.2023 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artarak 455 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 15.948 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.483 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.256 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 9.421 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 27.450 puanda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,5 artışla 1,0960 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0950'de dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun çok yüksek seyrettiğini belirterek, "Geçen temmuzdan bu zamana karar yaptığımız faiz artışlarının kümülatif olarak tam etkisini henüz görmedik" ifadelerini kullandı.

Faiz artırımları konusunda henüz sona varılmadığını aktaran Lagarde, temmuzdaki toplantıda faiz artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini kaydederek, gün içerisinde açıklanan verilere göre de Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin temmuzda eksi 25,4 ile beklentilerin altında kaldığını bildirdi.

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