Avrupa borsaları yükselişle açıldı 

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artarak 447,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 15.228 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 7.524 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 artışla 7.150 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 primle 8.992 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 26.492 puanda bulunuyor.

Bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla dün yükselişe geçen Stoxx 600 Bankacılık Endeksi ise yeni güne yüzde 2'ye yakın artışla başladı.

Öte yandan, Credit Suisse'in ardından piyasaların odağında bulunan Deutsche Bank hisselerinin fiyatı, dün yüzde 4,5 yükselerek üç günlük düşüş eğilimini sonlandırırken, şu dakikalarda da önceki kapanışının yüzde 1,6 üzerinde işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,0810'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.