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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında endişe edildiği kadar şahin bir ton kullanmamasının risk iştahını artırdığını bildirdi

Giriş: 08.02.2023 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
AA

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,62 artışla 461 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak 15.442 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 yükselişle 7.908 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 artışla 7.168 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,54 primle 9.222 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,51 değer kazancıyla 27.258 puanda bulunuyor.

Dün düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi günü 1,0730'dan tamamladı. Parite şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0760 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında endişe edildiği kadar şahin bir ton kullanmamasının risk iştahını artırdığını bildirdi.

Dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri politikaların henüz istenilen etkiyi yaratamadığını belirtirken, şahin üyeler faiz artışlarında adımların daha da büyütülmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'da gözlerin yarın ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını kaydetti.

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