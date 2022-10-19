Avrupa borsaları yükselişle açıldı

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Avrupa borsaları açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 400,6 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 12.813 puan oldu.

İngiltere'de enflasyonun eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaşmasının ardından FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 6.958 puanda seyrediyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 6.094 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.607 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 21.624 puanda.

euro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 0,9830'dan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veri ve şirket finansal sonuçlarının resesyon endişelerini hafifletmesi ile iyimserliğin sürdüğü gözlenirken, gözler bugün euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Öncü verilere göre euro Bölgesi'nde enflasyon eylülde yüzde 10 ile çift haneye yükselmişti. Enflasyon verileri öncesi piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 27 Ekim'deki toplantısında faizlerde 75 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise 3 Kasım'da 100 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesine daha yüksek olasılık veriliyor.

Analistler, BoE'nin kasım ayı başından itibaren 80 milyar sterlinlik İngiliz devlet tahvilinin satışına başlamasına karar verdiğini anımsatarak, İngiltere piyasalarındaki hareketliliğin de gündemin odağında kalmaya devam ettiğini dile getirdi.