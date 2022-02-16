Avrupa borsaları yükselişle açıldı

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Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 469 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,15 yükselişle 15.436 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi dünkü kapanışın hemen üzerinde 7.609 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 değer kazancıyla 7.014 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 artışla 8.748 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,47 yükselerek 27.096 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,2'lik değer kazancıyla 1,1376 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltan açıklamaların ardından risk iştahının arttığını hatırlatarak, bugün piyasaların sakin bir seyir izlediğini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ilk faiz artırımını ne zaman gerçekleştireceğine ilişkin sözle yönlendirmeler de yakından izleniyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, dün yaptığı açıklamada, bankanın bu yılın üçüncü çeyreğine kadar net varlık alımlarını sonlandırabileceğini, bundan kısa bir süre sonra da faiz artırımı yapabileceğini söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, İngiltere'de ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 5,5 artış göstererek beklentileri aştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, bugün Avro Bölgesi ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı ocak ayı toplantı tutanaklarının da oynaklığı artırabileceğini belirtti.