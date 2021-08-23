Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,67 artarak 471,92 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,60 yükselerek 15.905 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 artarak 7.135 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,64 değer kazancıyla 8.972 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 yükselişle 6.688 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,98 artışla 26.171 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,12 primle 1,1710 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvimin ve yeni tip koronavirüs salgınında delta varyantına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini bildirdi.

ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantılarında Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yapacağı konuşmanın kritik olduğunu aktaran analistler, varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yola dair yönlendirmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.