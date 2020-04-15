Avrupa borsaları, Kovid-19 ve petrol fiyatları endişeleriyle günü sert düşüşle kapattı

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Brent petrolün varil fiyatının sert şekilde düşmesi ve Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artması bugün özellikle enerji sektöründeki şirketlerin hisseleri başta olmak üzere Avrupa pay piyasalarında sert satışların yaşanmasına sebep oldu.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,25 azalarak 323,06 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,76 azalarak 4.353,72 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 3,34’lük düşüşle 5.597,65 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 4,78 değer kaybederek 16.719,07 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,9 düşerek 10.279,76 seviyesinden kapattı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.40 itibarıyla yüzde 0,58 azalışla 1,092 seviyelerinde işlem gördü.
- Avrupa hisse senetleri enerji sektörü öncülüğünde düştü
Petrol fiyatlarının talepteki gerileme sonucu düşmesinin etkisi ile petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri, bugün sert satışlarla yüzde 6’nın üzerinde düşüş gösterirken, bunun tüm sektörlerde düşüşlere yol açması dikkati çekti.
Londra Borsası'nda işlem gören İngiliz petrol şirketi British Petroleum'un (BP) hisseleri yüzde 6,66 düşerken, Avrupa'nın en büyük petrol şirketlerinden birisi olan Royal Dutch Shell'in hisseleri de yüzde 7,37 değer kaybetti.
Dün 32,32 dolara kadar çıkan Brent petrol, dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası piyasalarda 30 doların altında işlem görüyor.
Analistler, IMF'nin dünya ekonomisinin yüzde 3 daralacağını açıklamasının talebin daha da azalacağı endişelerini artırdığını, bunun da fiyatlar üzerinde negatif baskı oluşturduğunu belirtiyor.
Analistler, Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin gevşetilmeye başlamasına karşın, IMF’nin dünkü "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, salgının ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret etti.
IMF küresel ekonomik büyüme tahminini 2020 için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e, 2021 için yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e revize ederken, bu yıl Avro Bölgesi'nin de yüzde 7,5 daralacağı öngörüldü.
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