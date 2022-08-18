Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 azalarak 438,8 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 yükselerek 13.683 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalışla 7.506 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,07 artışla 8.441 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 yükselişle 6.538 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 primle 22.855 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 1,0160 seviyesinde dengelendi.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarında, Fed üyelerinin karar almasını da zorlaştıran ekonomik görünümdeki hızlı değişime yapılan vurgu sonrası küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.
Euro Bölgesi'nde dün açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında kaldığını ve İngiltere'de enflasyonun son 40 yılın en hızlı artışını kaydettiğini anımsatan analistler, verilerin ardından son toplantısında 50 baz puanla 27 yılın en hızlı faiz artırımına başvuran İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) daha da şahinleşeceğine yönelik endişelerin arttığını kaydetti.
Analistler, bu kapsamda bugün açıklanacak Euro Bölgesi'nin enflasyon verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edileceğini bildirdi.
Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 8,6 ile kayıtların tutulduğu 1997'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan yıllık enflasyonun, temmuzda yüzde 8,9 ile rekor tazelemesi bekleniyor.
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