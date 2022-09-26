Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 azalarak 389,5 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 12.270 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 yükselişle 7.054 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 artışla 5.792 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,71 primle 21.214 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,42 azalışla 7.552 puanda bulunuyor.
Bugün 0,9554 ile Haziran 2002'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 0,9680'den işlem görüyor.
Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.
Avrupa'da, enerji krizine ilişkin gelişmeler ve bu kapsamda alınan tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, İngiltere'de hükümetin ekonomiyi canlandırma amacıyla 1972'den bu yana en kapsamlı vergi indirimlerini açıkladığını kaydetti.
İngiltere'deki vergi indirimleri kararı sonrası yeni haftaya sert düşüşle başlayan ve yüzde 3'e yakın değer kaybederek 1,0350 ile tarihinin en düşük seviyelerini gören sterlin/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0690'dan işlem görüyor.
Analistler, bugünün veri gündeminde, Almanya'da Ifo Endeksleri ve ABD'de Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.
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