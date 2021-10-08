Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 azalarak 457,2 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,22 düşüşle 15.216 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 primle 7.080 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 6.584 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 artışla 26.009 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1,1547'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'de borç limiti krizinin çözülmesi ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel pay piyasalarında risk algısının azaldığını bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre ağustosta Almanya'nın ihracatı yüzde 1,2 azalarak beklentilerin altında kalırken, ithalat ise yüzde 3,5 artışla tahminleri aştı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, oynaklığı devam eden doğal gaz fiyatlarının Avrupa'nın gündeminde olmaya devam ettiğini söyledi.

Dün 83 avroya kadar gerileyen Kasım vadeli doğal gaz kontratı bugün yeniden 100 avronun üzerini gördü.