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        Haberler Ekonomi Borsa Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Borsa Haberleri

        Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

        Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 21:03 Güncelleme: 05.03.2025 - 21:03
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        Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
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        Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 artışla 556,09 puandan kapandı.

        Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,56 yükselerek 8.173,75 puana ve Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da ise DAX 40 endeksi yüzde 3,38 artışla 23.081,03 puana çıktı.

        İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,08 değer kazanarak 38.519,4 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,04 düşüşle 8.755,84 puana geriledi.

        Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.33 itibarıyla yüzde 1,46 artarak 1,078 seviyelerinde işlem gördü.

        Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin yansımaları takip edilirken, Avrupa borsaları günü İngiltere hariç pozitif seyirle tamamladı.

        Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 yükseldi.

        Öte yandan Fitch Ratings, yayımladığı analizinde, Almanya'ya ilişkin orta vadeli potansiyel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

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