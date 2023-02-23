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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alıcılı bir seyirle başladı

Giriş: 23.02.2023 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı
AA

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,15 artarak 462,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak 15.447 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 7.912 puanda seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 artışla 7.310 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 primle 9.189 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 yükselişle 27.208 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,4 azalışla günü 1,0600 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda 1,0610 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarının, bankanın faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişelerini artırmasıyla, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Almanya'da yıllık enflasyonun yüzde 8,7'ye hızlanmasının piyasalarda endişeleri artırdığını kaydeden analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasına ilişkin beklentilerin değişebileceği öngörülerinde bulundu.

Analistler, bugün ABD'de 4. çeyrek büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade ederek, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakında takip edildiğini söyledi.

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