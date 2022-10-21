Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 değer kaybederek 396,29 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 düşerek 12.730,90 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 değer kaybıyla 6.035,39 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 gerileyerek 21.567,55 puana indi.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artarak 6.969,73 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.39 itibarıyla yüzde 0,62'lik düşüşle 0,984 seviyesinde bulunuyor.