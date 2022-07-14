Avrupa borsaları düşüşte

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,36 azalışla 411,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 12.718 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 düşüşle 7.134 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 azalışla 5.972 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,05 değer kaybıyla 21.062 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,37 düşüşle 7.915 puanda bulunuyor.

Dün, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) daha da şahinleşmesi beklenen ABD Merkez Bankası'na (Fed) ayak uyduramayacağı endişesi ile 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altını görmesinin ardından günü 0,2 artışla 1,0060'tan tamamlayan euro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0010'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 9,1 artış kaydetmesinin ardından Fed'in şahin duruşunun güçleneceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesiyle pay piyasalarında oynaklığın arttığını söyledi.

Bugün, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, avro/dolar paritesinin seyrinin de yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.