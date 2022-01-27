Avrupa borsaları düşüşte

AA

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,20 düşüşle 461,80 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,65 azalışla 15.204 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 azalışla 7.399 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,41 düşüşle 6.884 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,22 azalışla 8.515 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,25 değer kaybıyla 26.287 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1,1204 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının para politikalarının seyrine ilişkin belirsizlikleri kısmen azaltsa da faiz artırımları ve bilanço küçültme büyüklüğüne ilişkin net bir sinyal alınamadığını söyledi.

Powell'ın enflasyonda yukarı yönlü risklerin sürdüğüne işaret etmesinin, faiz artırım büyüklüğünün beklenenden daha hızlı olabileceği görüşlerini desteklediğini aktaran analistler, bu durumun tahvil ve pay piyasalarındaki satışta etkili olduğunu ifade etti.

Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışı gündemin odağında kalmaya devam ederken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın güvenlik garantileri konulu anlaşma teklifine yazılı karşılığı ilettiklerini söyledi.

Anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, NATO ve Rusya'nın Moskova ve Brüksel'deki ofislerini karşılıklı olarak yeniden açmalarını önerdi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından ise Rusya ile Ukrayna arasında olası bir askeri çatışmayı önlemek için diplomasinin bütün imkanlarının kullanıldığı ancak olası askeri çatışma durumunda Rusya'ya yönelik sert yaptırımlara başvurulacağı belirtildi.