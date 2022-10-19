Avrupa borsaları düşüşle kapandı

İngiltere'de enflasyonun eylül ayında yıllık bazda yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, yatırımcılar arasında küresel resesyon endişelerini artırdı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,53 değer kaybederek 397,73 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,017 azalarak 6.924,99 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 düşerek 12.741,41 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 değer kaybıyla 6.040,72 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 21.472,11 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.49 itibarıyla yüzde 0,853’lük düşüşle 0,977 seviyesinde bulunuyor.