Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,90 azalarak 310,77 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,30 azalarak 4.207,24 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,94 düşüşle 9,544,75 seviyesinden kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 3,83'lük düşüşle 5.454,57 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,97 değer kaybederek 16.544,97 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.14 itibarıyla yüzde 0,889'luk düşüşle 1,093 seviyelerinde işlem gördü.