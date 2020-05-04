Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağına ilişkin ABD ve Çin arasında yükselen tansiyonun etkisiyle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,3 değer kaybıyla 330 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,7 azalışla 10.568 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 düşerek 5.718 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,7 kaybederek 6.733 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,3 gerileyerek 4.422 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,9 azalarak 17.173 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2440 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı söylemlerini sertleştirmesinin etkisiyle pay piyasalarının haftaya negatif başladığını ifade etti.

Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak detay paylaşamayacağını belirten Trump, Çin'den gerçekleştirilen ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini söyledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü aktaran analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde nisan ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini kaydetti.