Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 azalışla 386,7 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 değer kaybederek 12.173 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 6.880 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 azalışla 5.820 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 değer kaybıyla 7.323 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 gerileyerek 20.657 puanda bulunuyor.
euro/dolar paritesi şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 0,9720'den işlem görüyor.
Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonomik büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3,2'de tuttuğunu, gelecek yıl için ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye düşürdüğünü anımsatan analistler, euro Bölgesi için ise 0,5 puan yükselttiğini ve gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 1,7'den yüzde 0,5'e çektiğini dile getirdi.
Analistler, Rusya'nın nükleer silah kullanıp kullanmayacağına dair yapılan açıklamaların jeopolitik gelişmeleri de gündemin odağında tuttuğunu belirterek, dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), günlük tahvil alım programını enflasyona endeksli tahvilleri de kapsayacak şekilde genişlettiğini açıklamasının ardından tahvil faizlerinin gerilediğini ifade etti.
Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve FOMC toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını bildirdi.
Analistler, bugün ayrıca ABD'de 3. çeyrek bilanço döneminin başlayacağını hatırlatarak, piyasalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmaların artabileceğini kaydetti.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de sanayi üretimi ağustosta yıllık yüzde 5,2 azalarak beklentilerin altında kaldı.
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