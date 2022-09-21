Avrupa borsaları düşüşle açıldı

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,09 azalarak 403 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybederek 12.535 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.186 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 5.921 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,49 gerilemeyle 7.835 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 21.666 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,6 değer kaybetmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdürürken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 0,9910'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel piyasalarda dalgalı seyrin sürdüğünü ifade etti.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu akşam 21.00'de faiz kararını açıklayacak. Banka'nın faiz kararının yanı sıra gelecek döneme ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek. Para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımına yüzde 84 ihtimal veriliyor. Banka'nın 1 tam puanlık faiz artırımı ise yüzde 16 ile düşük ihtimal olarak görülüyor.

Avrupa genelinde ise enerji krizi ve bu kapsamında alınan tedbirlerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirten analistler, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinde Rusya'ya bağlanmak için alınan referandum kararının etkilerinin de yakından izlendiğini söyledi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek, askeri kısmi seferberlik ilan etti.

Analistler, yarın kararlarını açıklayacak olan İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizlerde 50 ve 75 baz puanlık artırıma gideceği ihtimalinin neredeyse eşitlendiğine işaret ederek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, yükselen tahvil faizlerinin seyrinin izleneceğini bildirdi.