Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 5.840 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 4.787 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 6.710 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 18.916 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının küresel piyasaların odağına yerleştiğini aktardı.

Trump'ın kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklaması sonrasında piyasalardaki risk iştahının azaldığını belirten analistler, bugünün veri takviminde ABD'nin eylül ayı istihdam raporunun öne çıktığını dile getirdi.