Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle açıldı

AA

Avrupa borsaları, güne Almanya hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 457,22 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,31 değer kazanarak 15.191 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 azalışla 8.913 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 değer kaybederek 6.535 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalışla 7.096 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,17 artışla 1,1550 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, İngiltere başta olmak üzere tedarik sorunları ve artan maliyetlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi. Bugün Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelerin artan enerji fiyatlarına karşı Birlik hukukuyla uyumlu olarak kısa ve orta vadede uygulayabilecekleri tedbirleri içeren paket açıklayacak.

ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesinde küresel pay piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini kaydeden analistler, özellikle enflasyon verisi sonrası oynaklığın artabileceğini söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da eylül ayı Tüketici Fİyat Endeksi (TÜFE) aylık değişim göstermezken, yıllık yüzde 4,1 arttı. İngiltere'de ise sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 3,7 artarak beklentileri aştı.