Kırmızı çarşamba!

Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Piyasalarda koronavirüs korkusu dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Avrupa'da yeni vaka sayısının her geçen gün artması, buna bağlı olarak Fransa, İtalya ve İspanya'da yeni kısıtlamalar getirilmesi ekonomik endişeleri artırdı. Almanya'da da önümüzdeki günlerde yeni önlemler açıklanması bekleniyor.

Bu gelişmeler yatırımcıların risk iştahında önemli bir düşüşe yol açtı. Borsalardan kaçış başladı. Avrupa borsaları son 5 ayın en düşük seviyelerini gördü. Euro Stoxx 60 endeksi yüzde 2 düştü. Londra'da FTSE 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 1.74, Paris'te CAC 40 endeksi ise yüzde 1.78 geriledi. Alman DAX endeksinde ise düşüş yüzde 3'ü aştı.

Borsa İstanbul'da bu satışlardan nasibini aldı. BIST 100 endeksinde ise düşüş yüzde 2.22 oldu.

YENİ KISITLAMALAR DUYURULABİLİR

Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in düzenleyecekleri basın toplantılarıyla koronavirüs salgınının ikinci dalgası sebebiyle uygulamaya konacak yeni kısıtlamaları kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Alman Bild gazetesi kısıtlamaların tüm restoran ve barların kapanması, seyahatlerin minimuma indirilmesi ve mağazaların 25 metrekareye sadece 1 müşteri kabul etmesini kapsayacağını iddia etti. Bunun yanında vatandaşlar dışarıda sadece aile bireyleriyle bir araya gelebilecek.

Bu iddialar Alman havacılık devi Lufthansa'nın hisselerinde yüzde 4.8 düşüş yaşanmasını tetikledi. Benzer şekilde Air France hisseleri de yüzde 4.9 geriledi.

Dün Fransa'da 33 bin Almanya'da ise 13 bini aşkın yeni koronavirüs vakası tespit edildi.